الاحتلال يُخطر بهدم ووقف العمل في مساكن جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم غرفة سكنية، ووقف العمل في مسكن قيد الإنشاء بمسافر يطا جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، سلمت المواطن سليمان الهذالين، إخطاراً بهدم غرفة سكنية من صفيح يقطنها مع عائلته، وتبلغ مساحتها 45 متراً مربعاً.



وتمارس قوات الاحتلال، عمليات الهدم بشكل مستمر بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بهدف تهجير السكان الأصليين من أراضيهم للاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات المذكورة، ضمن سياستها التي تنتهجها منذ احتلال فلسطين عام 1948 التي طالت آلاف المنازل الفلسطينية.



وقالت حركة (حماس) في بيان سابق لها، إن "عمليات الهدم المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تهدف إلى تغيير بنيتهما الديموغرافية وتفريغهما من السكان".



وشددت على أن "محاولة كي الوعي التي تقوم بها حكومة الاحتلال لأبناء شعبنا الفلسطيني، بهدم منازلهم، تستهدف ضرب وعي الفلسطيني، بجدوى البقاء فوق أرضه".