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داخلية غزة: وفاة نزيل بمستشفى (ناصر) محكوم بالإعدام على خلفية تخابر

داخلية غزة: وفاة نزيل بمستشفى (ناصر) محكوم بالإعدام على خلفية تخابر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وفاة النزيل بمركز إصلاح وتأهيل خانيونس (ر، ع)، ( 53 عاماً) في مستشفى ناصر، صباح اليوم.

وأضافت الداخلية في تصريح مقتضب: "تم نقل النزيل (ر، ع) للمستشفى يوم الأحد الماضي؛ لتلقي العلاج، علماً بأنه أجرى عملية تركيب دعامة قلب يوم الخميس 16 تموز/ يوليو الجاري في مستشفى غزة الأوروبي، ويخضع للرعاية الصحية".

وأشارت الداخلية، إلى أن النزيل المتوفى محكوم بالإعدام على خلفية تخابر مع الاحتلال، وهو موقوف منذ عام 2013.



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