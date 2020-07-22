داخلية غزة: وفاة نزيل بمستشفى (ناصر) محكوم بالإعدام على خلفية تخابر

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وفاة النزيل بمركز إصلاح وتأهيل خانيونس (ر، ع)، ( 53 عاماً) في مستشفى ناصر، صباح اليوم.





وأضافت الداخلية في تصريح مقتضب: "تم نقل النزيل (ر، ع) للمستشفى يوم الأحد الماضي؛ لتلقي العلاج، علماً بأنه أجرى عملية تركيب دعامة قلب يوم الخميس 16 تموز/ يوليو الجاري في مستشفى غزة الأوروبي، ويخضع للرعاية الصحية".





وأشارت الداخلية، إلى أن النزيل المتوفى محكوم بالإعدام على خلفية تخابر مع الاحتلال، وهو موقوف منذ عام 2013.













رام الله - دنيا الوطن