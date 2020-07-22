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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 130 يوماً على عزل الأسير عمر خرواط

هيئة الأسرى: 130 يوماً على عزل الأسير عمر خرواط
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عزل الأسير محمد عمر خرواط منذ (130) يوماً.

وبينت الهيئة، أنّ سلطات الاحتلال، تواصل عزل الأسير خرواط بعد نقله من سجن (ريمون) نهاية آذار/ مارس المنصرم، حيث نقل وعزل في سجن (أيلون الرملة)، ومن ثم تم نقله الى عزل سجن (مجيدو) بظروف صعبة وقاسية ومقلقة.

وأوضحت، أن الأسير خرواط من مدينة الخليل، محكوم بالسّجن المؤبد لأربع مرات، وهو معتقل منذ عام 2002.

وأوضحت الهيئة، أن سياسة العزل، تعتبر أحد أقسى أنواع العقوبات، التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانا الرطوبة والعفونة على الدوام؛ وفيها حمام أرضي قديم، يخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

وتهدف سياسة العزل لفترات طويلة إلى محاولات إذلال المعتقل، وتصفيته جسدياً ونفسياً، وخلال الأعوام الأخيرة، ازدادت هذه السياسة، وباتت نهجاً منظماً، تمارسة إدارة السجون الإسرائيلية بحق عشرات المعتقلين.

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