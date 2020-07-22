رئيسة مجلس النواب الأميركي: (كوفيد- 19) هو "فيروس ترامب"

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، مرة أخرى، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بخلق حالة أزمة في البلاد، مع انتشار وباء (كوفيد- 19).



وقالت بيلوسي، في مقابلة مع قناة (سي إن إن) التلفزيونية: "إن التعليقات التي أدلى بها الرئيس ترامب، تظهر أنه أدرك الأخطاء التي ارتكبها، لقد ارتدى كمامة، واعترف بأن الأمر ليس خدعة، بل وباء سيزداد سوءاً قبل التحسن، بسبب تقاعسه"، مضيفة: "بات واضحاً، أن هذا هو فيروس ترامب".



وأعربت عن اعتقادها، بأنه لو حث ترامب الناس قبل بضعة أشهر، على ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لاستمع كثيرون لنصيحته وحذو حذوه.



وأشارت بيلوسي، إلى أن آلاف الأمريكيين لقوا حتفهم، بسبب رد فعل الرئيس الخاطئ على (كوفيد- 19).



وقالت: "نقترب من أربعة ملايين مصاب بهذا الفيروس، وعدد كبير من الوفيات، حوالي 140 ألف حالة، إذا كان ارتداء الكمامة مهما الآن، فكان من الأفضل ارتداؤها في شهر آذار/ مارس، بدلاً من القول، إننا سنتمكن جميعاً مع حلول نيسان/ أبريل من الذهاب إلى الكنائس، دعونا نأمل أن الرئيس اقترب من فهم حقيقة هذا الوباء، إنه فيروس ترامب".