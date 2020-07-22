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جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين.. وإصابة جندي بالعيساوية

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين.. وإصابة جندي بالعيساوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية، عدداً من المواطنين، خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأفادت مصادر متطابقة، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشقيقين أسامة وأحمد ماجد ثوابتة، عقب خروجهما من المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

كما اعتقلت تلك القوات، الشاب أحمد مبارك "الديسو" من طولكرم، والشاب محمود إياد يونس النجار (18 عاماً) من مخيم الجلزون، بعد استدعائه للمقابلة، أمس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين جنوبي نابلس، وتمركزت في وسط البلدة والشارع المؤدي إلى ما يسمى "عابر السامرة 2". 

واستهدف شبانٌ قوات الاحتلال، بمفرقعات نارية قرب منطقة باب المجلس في القدس المحتلة، فيما أعلن عن إصابة جندي من جيش الاحتلال، خلال مواجهات، اندلعت في بلدة العيساوية، وتجددت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

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