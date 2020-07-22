(أونروا): توزيع مساعدات مالية طارئة لمرة واحدة لأبناء غزة المقيمين بالأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها ستوزع مساعدة مالية طارئة لمرة واحدة؛ للاجئي فلسطين من غزة المقيمين في الأردن، ولكن بشروط يجب توافرها.



وذكرت في بيان الثلاثاء، نقلته (المملكة) أن المساعدة، تأتي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي خلفها فيروس (كورونا) المستجد.



وأضافت: "سيتم توزيع المساعدة النقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دينار أردني لكل عائلة" (نحو 140 دولار)، وفق البيان الذي أوضح أن توزيع المساعدة، سيكون ضمن المعايير التالية: أن يكون رب الأسرة من أبناء قطاع غزة المسجلين لدى (أونروا) وتكون العائلة مقيمة في الأردن، وأن يكون رب العائلة أو أحد أفراد العائلة لديه بطاقة الإقامة المؤقتة الخاصة بأبناء قطاع غزة.



وكذلك اشترطت المعايير أن تكون الزوجات من بنات قطاع غزة المقيمات في الأردن والمتزوجات من غير أردنيين، وألا يكون رب العائلة أو أحد أفرادها موظفاً لدى (أونروا) وألا يكون رب العائلة موظفاً لديه دخل شهري ثابت، وألا يكون مسجلاً ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.



يضاف إلى ما سبق، ألا يكون رب العائلة من ضمن الفئات المستفيدة بشكل دائم من برنامج الطوارئ الخاص بلاجئي فلسطين القادمين من سوريا، وألا تكون العائلة استفادت من المساعدة النقدية التي تم تقديمها مؤخراً خلال جائحة (كورونا) من قبل (أونروا) لسكان مخيم جرش (مخيم غزة).



وطلبت الوكالة التقديم على رابط إلكتروني مخصص، حتى تارخ 15 آب/ أغسطس، فيما ستتم عملية التوزيع في الفترة من 23 آب/ أغسطس وحتى تشرين الأول/ أكتوبر.



وتقول وكالة (أونروا): إنها خلال أزمة (كورونا) وزعت مساعدة مالية لمرة واحدة لأبناء قطاع غزة القاطنين بمخيم جرش، استجابة للتحديات والأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، التي فرضتها الجائحة على المجتمعات بشكل عام، وعلى مجتمع لاجئي فلسطين بشكل خاص.