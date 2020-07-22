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ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماعهما في واشنطن عام 2017
رام الله - دنيا الوطن
ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك الأزمة الليبية.

وحسب البيت الأبيض، فإن الطرفين بحثا "أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية"، وذلك وفق ما نقلته (رويترز). 

تأتي هذه المكالمة ضمن سلسلة اتصالات، أجراها الرئيس الأمريكي مؤخراً مع مختلف القوى الإقليمية المعنية بالأزمة الليبية.

وكان ترامب قد بحث الاثنين مستجدات القضية الليبية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، اتفق خلالها على "العمل عن كثب لضمان تحقيق استقرار دائم في ليبيا".

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