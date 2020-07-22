غزة: حادثا سير نتج عنهما إصابة واحدة خلال 24 ساعة

أعلنت دائرة المرور بقطاع غزة، عن وجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، وأن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.





وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية حادثا سير، نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



وطالبت الدائرة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وختمت: في حال وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطن