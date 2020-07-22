اشتية يبحث مع ملادينوف التطورات السياسية وسبل التعاون لمواجهة (كورونا)

استقبل رئيس الوزراء، محمد اشتية، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وبحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون في مواجهة فيروس (كورونا).





وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات "الضم" الإسرائيلية، و(صفقة القرن) الأميركية، مشيراً إلى ضرورة خلق تحالف دولي، تقوده الرباعية الدولية، والدعوة إلى مؤتمر دولي، يضم جميع الأطراف، ويستند على القانون والشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.





وثمن اشتية جهود الأمم المتحدة في مساندة فلسطين من أجل محاربة وباء (كورونا)، وبحث إمكانية تدخل الأمم المتحدة في تنظيم عودة العمال من من إسرائيل خلال فترة العيد؛ لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن