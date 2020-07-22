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الجيش المصري يعلن مقتل 18 "إرهابيا" خلال إحباط هجوم بشمال سيناء

الجيش المصري يعلن مقتل 18 "إرهابيا" خلال إحباط هجوم بشمال سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة المصرية فجر اليوم الأربعاء، مقتل 18 "إرهابيا"، وتدمير عدد أربع عربات خلال إحباط قوات الجيش هجوما "إرهابياً" في شمال سيناء.

وقال بيان للقوات المسلحة المصرية: إن بين العربات الأربع، ثلاث مفخخة، مضيفاً: أن اثنين من أفراده قُتلا وأصيب أربعة آخرون في الهجوم.

وأضاف: فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، "نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية".

وتابع: "قد قامت قوات التأمين للارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فرداً تكفيرياً منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد (4) عربة منهم (3) عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد (2) من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى".

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

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