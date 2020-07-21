مصر تُسجل زيادة طفيفة بأعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت مصر، اليوم الثلاثاء، زيادة طفيفة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 676 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 89078.



وفيما يتعلق بعدد الوفيات، فقد تراجعت الوفيات مقارنة بيوم الاثنين، إذ رصدت مصر 47 حالة وفاة مقارنة بـ 51 حالة يوم الاثنين.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة: إن عدد من تماثلوا للشفاء من المرض، ارتفع إلى 29473.



رام الله - دنيا الوطن