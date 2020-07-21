محافظ طولكرم: نتائج جميع العينات المأخوذة من مخالطين للمصابين كانت سلبية

قالت محافظ طولكرم، عصام أبو بكر: إن جميع العينات المأخوذة أمس من مخالطين للمصابين، كانت سلبية، وعددها 213 عينة.



وأكد المحافظ في تصريح للمحافظة على صفحتها على (فيسبوك)، على الالتزام بالحجر المنزلي، واتخاذ الإجراءات الوقائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، للحد من تفشي فيروس (كورونا).



وأكد على أهمية تعاون المواطنين مع طواقم الطب الوقائي والجهات المختصة ذات العلاقة.





رام الله - دنيا الوطن