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مفكر فلسطيني: الالتزام بتطبيق بنود اتفاقي القاهرة شرطٌ أول ورئيس لاستعادة وحدة شعبنا

مفكر فلسطيني: الالتزام بتطبيق بنود اتفاقي القاهرة شرطٌ أول ورئيس لاستعادة وحدة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
علق المفكر الفلسطيني، غازي الصوراني، اليوم الثلاثاء، على المؤتمر الجماهيري، الذي اتفقت حركتا (فتح) و(حماس) على إقامته في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بمناسبة الحديث عن مؤتمر جماهيري في غزة بين حركتي فتح وحماس، فإن الالتزام بتطبيق بنود اتفاقي المصالحة بالقاهرة 2011، 2017، الذي أجمعت عليه كافة الفصائل، شرطٌ أول ورئيس؛ لاستعادة وحدة شعبنا الوطنية التعددية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها عقدت اليوم في قطاع غزة، اجتماعاً قيادياً مع حركة فتح، حضره عن حماس وفد قيادي برئاسة القيادي خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، وعن حركة فتح وفد قيادي برئاسة القيادي أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأفادت الحركة في بيان صحفي، أن المجتمعين ناقشوا آليات عقد وتنظيم المهرجان الوطني، ضد مشروع "الضم" و(صفقة القرن) بمشاركة شخصيات دولية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة؛ لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، قال في تصريحات صحفية: إن المهرجان سيتخلله كلمة للرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

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