(الجهاد الإسلامي): حالة المحرر أبو عاهور تكشف جزءاً من معاناة الأسرى المرضى

وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لقد جاءت الكلمات القليلة التي صرح بها الأسير المحرر نضال أبو عاهور، حول أوضاع الأسرى المرضى وظروف اعتقالهم القاسية، لتشكل دليل إدانة للاحتلال، ولمصلحة السجون التي تمعن في سياسات الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، وهي تصريحات تدق ناقوس الخطر، الذي يتهدد حياة الأسرى الأبطال نتيجة سياسات القتل البطيء، التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم".





وأضافت الجهاد الإسلامي: "إننا إذ نتوجه بالتحية للأسير المحرر البطل نضال أبو عاهور، فإننا ندعو إلى استمرار الدعم والإسناد للأسرى داخل السجون الصهيونية الظالمة".



وطالبت الحركة بتكثيف الحملات القانونية والإعلامية، المساندة لهم، والعمل على فضح جرائم الاحتلال بحقهم.



وقالت: يبقى الأمل معقوداً على أبطال المقاومة وفصائلها الأبيّة، التي تعمل بجد وعزيمة أكيدة، من أجل حماية أسرانا الأبطال وإطلاق سرحهم.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (الجهاد الإسلامي) في فلسطين، اليوم الثلاثاء: إن الحالة الصحية المتردية للأسير المحرر نضال أبو عاهور، الذي جرى الإفراج عنه مساء أمس الاثنين، من سجون الاحتلال، بسبب تدهور حالته الصحية، "تكشف جزءاً من معاناة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الصهيوني".