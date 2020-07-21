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الإعلامي الحكومي بغزة: قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة بسبب (كورونا)

الإعلامي الحكومي بغزة: قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة بسبب (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف الثلاثاء، عن اتخاذ قرار يقضي بتأخير دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة، على معبر بيت حانون/ إيرز.

وأشار في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية في غزة، إلى أنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة لمدة 48 ساعة، مبيناً أنه تم إبلاغ إدارات تلك الصحف بالقرار اليوم.

وشدّد على أن القرار، يأتي بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس (كورونا)، وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن التأخير في المعبر، هدفه ضمان عدم انتقال عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، في ضوء زيادة وتيرة الإصابات في محافظات الضفة الغربية، خلال الفترة الماضية.

وقال معروف: إن الجهات الحكومية في قطاع غزة، تُقدر الأمور بشأن القرارات المتعلقة بمواجهة (كورونا) بميزان المصلحة العامة، وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من أي سوء.

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