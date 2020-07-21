الإعلامي الحكومي بغزة: قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف الثلاثاء، عن اتخاذ قرار يقضي بتأخير دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة، على معبر بيت حانون/ إيرز.
وأشار في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية في غزة، إلى أنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة لمدة 48 ساعة، مبيناً أنه تم إبلاغ إدارات تلك الصحف بالقرار اليوم.
وشدّد على أن القرار، يأتي بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس (كورونا)، وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن التأخير في المعبر، هدفه ضمان عدم انتقال عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، في ضوء زيادة وتيرة الإصابات في محافظات الضفة الغربية، خلال الفترة الماضية.
وقال معروف: إن الجهات الحكومية في قطاع غزة، تُقدر الأمور بشأن القرارات المتعلقة بمواجهة (كورونا) بميزان المصلحة العامة، وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من أي سوء.
أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف الثلاثاء، عن اتخاذ قرار يقضي بتأخير دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة، على معبر بيت حانون/ إيرز.
وأشار في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية في غزة، إلى أنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة لمدة 48 ساعة، مبيناً أنه تم إبلاغ إدارات تلك الصحف بالقرار اليوم.
وشدّد على أن القرار، يأتي بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس (كورونا)، وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن التأخير في المعبر، هدفه ضمان عدم انتقال عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، في ضوء زيادة وتيرة الإصابات في محافظات الضفة الغربية، خلال الفترة الماضية.
وقال معروف: إن الجهات الحكومية في قطاع غزة، تُقدر الأمور بشأن القرارات المتعلقة بمواجهة (كورونا) بميزان المصلحة العامة، وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من أي سوء.
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