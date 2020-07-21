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بشأن قواعد ملء سد النهضة.. توافق ثلاثي على مواصلة المفاوضات والتركيز لبلورة اتفاق ملزم

بشأن قواعد ملء سد النهضة.. توافق ثلاثي على مواصلة المفاوضات والتركيز لبلورة اتفاق ملزم
سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك: إن إثيوبيا ومصر والسودان، توصلت إلى تفاهم يوم الثلاثاء، لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.

جاء ذلك، في تغريدة لحمدوك على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

كما قالت الرئاسة المصرية: إنه تم التوافق في ختام القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات، والتركيز حالياً على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر، لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن، يتم التوصل إليه بشأن "سد النهضة".

وشدد على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون؛ لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

هذا وتم التوافق أيضاً على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث، فيما يخص استخدام مياه النيل.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد قال: إن مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقوا على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي، حتى التوصل لاتفاق شامل.

وأعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، أن الدول الثلاث، اتفقت على مواصلة المفاوضات؛ لتجاوز نقاط الخلاف بشأن "سد النهضة".

وشاركت الدول الثلاث في قمة أفريقية مصغرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أخفقت في وقت سابق من هذا الشهر في التوصل إلى اتفاق بشأن تدفق المياه من السد.

وأعلنت إثيوبيا اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، فيما برر رئيس الوزراء الإثيوبي، البدء بملء السد، بزيادة نسبة الأمطار، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وقالت رئاسة الوزراء الإثيوبية: إن هناك توافقاً في القمة الإفريقية المصغرة، على مزيد من المشاورات الفنية بشأن تعبئة السد، تمهيداً لاتفاق شامل.

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