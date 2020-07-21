مدير "الإعلام الحكومي" بغزة: قضية الصحفيين "النجار وأبو اسحق" انهيت بكفالتنا

سلامة معروف خلال جلسة مع الصحفيين النجار وابو اسحق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، أن قضية الصحفييْن مثنى النجار وطارق أبو اسحق، أنهيت اليوم بكفالة المكتب.



وأشار في تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، إلى أنه تم الإفراج عن "النجار وأبو اسحق" بعد تنازل وزارة التربية والتعليم عن الشكوى المقدمة من قبلها بخصوص واقعة نشر فيديو طالبة التوجيهي من قبل الصحفيين.



وذكر أنه تم الإفراج عنهما من مركز شرطة المنطقة الشرقية في خانيونس بعد إتمام إجراءات النيابة وكفالة المكتب الإعلام الحكومي للصحفيين.



وقال: "في الوقت الذي نقدر فيه دور الصحفيين وجهودهم في خدمة قضيانا الوطنية والمجتمعية، نؤكد على ضرورة تحلي الصحفي بأخلاقيات المهنة والتزامه بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقه".



وأضاف "نأسف بأن تُستغل مثل هذه الحوادث من قبل بعض الجهات للمزاودة والتشكيك في الهامش المُتاح للحريات الإعلامية في قطاع غزة".