(حزب الله) يعلن مقتل أحد أفراده بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف دمشق أمس

ووفق ما نقلت قناة (الميادين) فقد، قتل أحد أفراد الحزب وهو علي كامل محسن.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية، تصدت لأهداف "معادية" في سماء العاصمة دمشق.





وأضافت، أن "الدفاعات الجوية، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".





ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله: إن طيران "العدو" الإسرائيلي، قام من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق.



