(حزب الله) يعلن مقتل أحد أفراده بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف دمشق أمس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن (حزب الله) اللبناني اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفراده خلال القصف الإسرائيلي في العاصمة السورية دمشق، أمس الإثنين.
أعلن (حزب الله) اللبناني اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفراده خلال القصف الإسرائيلي في العاصمة السورية دمشق، أمس الإثنين.
ووفق ما نقلت قناة (الميادين) فقد، قتل أحد أفراد الحزب وهو علي كامل محسن.
وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية، تصدت لأهداف "معادية" في سماء العاصمة دمشق.
وأضافت، أن "الدفاعات الجوية، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله: إن طيران "العدو" الإسرائيلي، قام من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق.
وتابعت: "وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت أغلبيتها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة جنود بجروح وأضرار مادية".
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