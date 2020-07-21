خامنئي: إيران ستوجه ضربة للأمريكيين رداً على قتل سليماني





جاء ذلك في اجتماع يوم الثلاثاء، عقد بين خامنئي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقتل سليماني بضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة في الثالث من كانون الثاني/يناير.





وكانت واشنطن تتهم سليماني بتدبير هجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنقال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن بلاده ستوجه ضربة للولايات المتحدة، رداً على قتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.