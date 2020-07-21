شؤون فلسطينية

إسرائيل: مصلحة السجون تدعي العمل على منع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بين الأسرى

إسرائيل: مصلحة السجون تدعي العمل على منع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بين الأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ادّعت مصلحة السجون في إسرائيل، أنها تعمل كجزء من خطّة عمل، لمنع دخول فيروس (كورونا) إلى المعتقلات والسجون التابعة لها. 

وأضافت: أن يتم ذلك عن طريق توزيع مواد التنظيف، الصابون والكمامات الواقية على الأسرى في جميع المعتقلات والسجون طوال الوقت، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأكد بيان صادر عن (مصلحة السجون)، أن إصابة أسير واحد يمكن أن تؤدّي إلى إصابة جميع من بالسجن بالكامل، ولذلك يتم التشديد على التقيّد بشكل دائم بالإرشادات الصحّيّة ووضع الكمّامات من قبل السجّانين والأسرى في الأجنحة وفي الأماكن العامّة، كما ويتم التقيّد بالتعقيم وبالمحافظة على النظافة. 

وإلى جانب الاستعدادات اللوجستيّة، يقوم الجهاز الطبّيّ التابع لمصلحة السجون، بإجراء فحوصات مسحية يوميّة للأسرى وطاقم العاملين، وتمّ حتّى الآن إجراء أكثر من 8600 فحص للكشف عن فيروس (كورونا).

وتُجري مصلحة السجون تقييمات يوميّة، وتتابع وضع المرض في إسرائيل وحول العالم، وتلائم إرشاداتها لتعليمات وزارة الصحّة والهيئات المهنيّة ذات الصلة، وفق زعمها.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت يوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أبلغت عائلة الأسير عبد الله محمد عبد النبي شراكة من مخيم الجلزون إصابته بفيروس (كورونا).

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