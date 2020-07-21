إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إثيوبيا اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.



وبرر رئيس الوزراء الإثيوبي، البدء بملء السد، بزيادة نسبة الأمطار، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وقالت رئاسة الوزراء الإثيوبية: إن هناك توافقاً في القمة الإفريقية المصغرة، على مزيد من المشاورات الفنية بشأن تعبئة السد تمهيدا لاتفاق شامل.



من جهته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس: إنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة، على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.