محافظ قلقيلية يشيد بجهود التربية والتعليم وحصولها على نتائج مميّزة بالثانوية العامة



جاء ذلك خلال زيارة قام بها المحافظ وطاقم من مكتبه لمديرية التربية والتعليم والتقى فيها مع مدير عام التربية والتعليم صالح ياسين.





وأشاد المحافظ بجهود المديرية في تنظيم وإدارة امتحان الثانوية العامة بكل سلاسة ومهنية رغم الظروف الصعبة في ظل جائحة (كورونا)، مقدما التهنئة لمدير عام التربية والتعليم وأسرة المديرية بتحقيق نسبة نجاح متقدمة على مستوى الوطن في امتحان الثانوية العامة وبفروقات دالة إحصائيا، وحصاد المديرية للمركز الثاني على مستوى الوطن في الفرع العلمي من خلال الطالبة جنى دعباس.



وشكر المحافظ مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات على جهودهم الكبيرة.



من جانبه شكر صالح ياسين محافظ قلقيلية على لفتته الكريمة، ودعمه الدائم ومتابعته المستمرة للتربية والتعليم، مشيرا الى ان تحقيق المديرية لنسب نجاح متميزة جاء من خلال خطة عمل انتهجتها المديرية منذ مطلع العام الدراسي ومن خلال المتابعة النشطة، واستعرض ياسين جملة مؤشرات احصائية كمية ونوعية لنسب النجاح ومتوسطات العلامات للمدارس المختلفة.



وفي ختام اللقاء قدم مدير عام التربية درعا تكريميا لمحافظ قلقيلية تقديرا لجهوده الكبيرة في دعم التربية والتعليم.





رام الله - دنيا الوطنأشاد اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية بما حققته مديرية التربية والتعليم وحصولها على نتائج مميزة في امتحان الثانوية العامة لهذا العام.