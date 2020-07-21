سوريا: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ست حالات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ست حالات، ووفاة اثنتين.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة (سانا) السورية: أن عدد الإصابات المسجلة، بلغ حتى الآن 540، شفيت منها 160 حالة وتوفيت 31.
ويشار إلى أن أول إصابة بفيروس (كورونا) سجلت في سوريا، كانت في 22 من آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ست حالات، ووفاة اثنتين.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة (سانا) السورية: أن عدد الإصابات المسجلة، بلغ حتى الآن 540، شفيت منها 160 حالة وتوفيت 31.
ويشار إلى أن أول إصابة بفيروس (كورونا) سجلت في سوريا، كانت في 22 من آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.
التعليقات