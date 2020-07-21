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سوريا: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ست حالات

سوريا: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ست حالات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ست حالات، ووفاة اثنتين.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة (سانا) السورية: أن عدد الإصابات المسجلة، بلغ حتى الآن 540، شفيت منها 160 حالة وتوفيت 31.

ويشار إلى أن أول إصابة بفيروس (كورونا) سجلت في سوريا، كانت في 22 من آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

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