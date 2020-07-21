شؤون فلسطينية

أبو العسل: إغلاق شامل لمحافظة أريحا والأغوار ومنع الدخول والخروج منها

أبو العسل: إغلاق شامل لمحافظة أريحا والأغوار ومنع الدخول والخروج منها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار عن إغلاق شامل لمحافظة أريحا والأغوار، ومنع الدخول والخروج إلى المحافظة ومنع الحركة والتنقل داخل المحافظة، وكذلك المخيمات "عقبة جبر" و"عين السلطان" في المحافظة.

وقال في تصريح نشرته محافظة أريحا والأغوار عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن ذلك يسري ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى صباح يوم الخميس.

وأكد على ضرورة أن يجري الالتزام بإلاجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء بإغلاق المحافظات ومنع التنقل من صباح يوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد.

وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المحافظة تلا اختتام اجتماعا للجنة الامنية العليا واللجنة الوبائية بالمحافظة بحضور العميد حازم ابو الهنود قائد منطقة اريحا والأغوار ود.اراب عناني مدير صحة المحافظة وتيسير حميدي رئيس غرفة تجارة المحافظة.

وأكد أبو االعسل أنه لن يجري التهاون مع منتهكي الحظر الشامل موضحاً أن كل ذلك يهدف الى محاصرة الوباء وعدم حصول لا سمح الله انتكاسة ولتتمكن الطواقم الطبية والصحية من تتبع الخريطة الوبائية منوها ان عدد الاصابات بالمحافظة 144 مصابة مؤكدة.

وأوضح أنه يستثنى من ذلك الصيدليات وأصحاب المخابز وشدد على ضرورة تعاون الجميع ووعي المواطن للخروج من الجائحة والتي تهدد سلامة وصحة واقتصاد الوطن والمواطن.

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