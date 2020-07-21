البيت الأبيض يؤكد عدم حجب التمويل لإجراء فحوص (كورونا)





وقالت مكيناني: "نحن في الأيام الأولى من ذلك فحسب. حالياً في الخزينة الاتحادية لدينا عشرة مليارات دولار... لم تنفق ومخصصة للفحوص".





رام الله - دنيا الوطنقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض لا يحجب التمويل لإجراء مزيد من الفحوص للكشف عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، كما طلب جمهوريون من حزب الرئيس دونالد ترامب.وأضافت في إفادة صحفية: "لا يحجب أي أحد أي أموال عن إجراء الفحوص. وأحد الأمور التي أود إضافتها هو أن هذا الأمر محل تفاوض"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).