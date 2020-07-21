هنية: صرف 500 دولار لأبناء الشهداء الحاصلين على أعلى من 90%

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء، عن صرف مكافأة مالية قدرها 500 دولار لكل طالب من أبناء الشهداء، حاصل على أعلى من 90% فى الثانوية العامة.



وقال هنية خلال كلمة له في حفل تكريم أبناء الشهداء المتفوقين في الثانوية العامة: إن أعظم هدية تقدم اليوم هي النجاح والسير على خطى الشهداء، وفق ما نقلت صحيفة (الرسالة) المقربة من حركة حماس.



وبيّن هنية أن زوجات الشهداء لم يفقدن البوصلة في دفع أبنائهن نحو النجاح، مجدداً العهد لأبناء الشهداء على مواصلة الدرب حتى التحرير .









رام الله - دنيا الوطن