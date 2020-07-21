رئيس الوزراء الأردني: عمّان قد تدعم إقامة دولة إسرائيلية فلسطينية واحدة





وأضاف الرزاز في تصريحات لصحيفة (غارديان) البريطانية، أن الأردن قد ينظر إلى مثل هذه الدولة بشكل إيجابي لكن بشرط أن تكون ديمقراطية وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه.



وتابع الرزاز: "عندما تغلق الباب أمام حل الدولتين، لذا يمكنني بالتأكيد أن أتفحص بشكل إيجابي اقتراح دولة ديمقراطية واحدة"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأشار الرزاز إلى أنه في إسرائيل لا أحد يتحدث عن ذلك، ومن يتحدث عن دولة واحدة يقصد الفصل بين الشعبين بكل معنى الكلمة".



وحذر رئيس الوزراء الأردني من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن تتسبب في موجة جديدة من التطرف في الشرق الأوسط.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز: إن عمّان قد تدعم إقامة دولة واحدة إسرائيلية - فلسطينية، إذا قضت حكومة إسرائيل على مبدأ حل الدولتين.