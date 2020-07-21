شؤون فلسطينية

تسجيل 525 دونماً من الأراضي الفلسطينية لصالح الصندوق القومي اليهودي

تسجيل 525 دونماً من الأراضي الفلسطينية لصالح الصندوق القومي اليهودي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع إسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن مخطط الضم الذي كانت حكومة الاحتلال أنها ستنفذه في بداية تموز/يوليو الماضي، "ينفذ على أرض الواقع".

ووفق موقع (كيباه) الإسرائيلي: فإنه "في خطوة تاريخية تم تسجيل 525 دونم من الأراضي الفلسطينية قرب مجمع (غوش عتصيون) لصالح الصندوق القومي اليهودي".

وقال شلومو نيئمان، رئيس مجلس تجمع (غوش عتصيون) الاستيطاني: إن الخطوة إجراء تاريخي بعد 76 عامًا بتسجيل الأراضي من أجل توسيع (غوش عتصيون).

ورفضت محاكم الاحتلال كافة الأوراق التي قدمها الفلسطينيون على مدار أعوام وتثبت ملكيتهم للأراضي، كما سمحت بتسجيلها لصالح ملكية المستوطنين.

واعتبر "داني عطار رئيس ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي" الخطوة بقيمة تاريخية وصهيونية مهمة تسمح لتجمع غوش عتصيون ببدء بناء جديد لمئات الوحدات السكنية، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

يأتي ذلك ضمن مخطط الاحتلال لتوسيع المستوطنات وضمها لسيادة الكيان الصهيوني عبر مخطط الضم الذي يجري تنفيذه على الأرض دون إعلان رسمي.

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