إيران تسجل رقماً قياسياً في عدد وفيات فيروس (كورونا)

سجلت إيران اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً في حالات الوفاة الجديدة جراء فيروس (كورونا) المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 229 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل في عدد الوفيات اليومية، منذ تفشي الفيروس في إيران.



وتعد إيران أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا من الجائحة وبدأت في تخفيف قيود كبح التفشي منتصف شهر أبريل نيسان.





رام الله - دنيا الوطن