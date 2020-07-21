سلطات الاحتلال تخطر بهدم غرفة سكنية ووقف العمل بمسكن قيد الإنشاء جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم غرفة سكنية ووقف العمل في مسكن قيد الإنشاء بمسافر يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أم الخير بمسافر يطا، وسلمت المواطن سليمان الهذالين إخطاراً بهدم غرفة سكنية من صفيح يقطنها مع عائلته، وتبلغ مساحتها 45 متراً مربعا.



وأوضح أن قوات الاحتلال سلمت المواطن جميل النجادة في خربة الدقيقة شرق يطا اخطارا بوقف العمل في مسكنه الذي ما زال قيد الانشاء وتبلغ مساحته 80 متراً مربعا.