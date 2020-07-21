الجيش الإسرائيلي: السيطرة على حوامة انطلقت من القطاع "اخترقت أجواء الغلاف"

وأفاد موقع (حدشوت بتاخون سدي) بأن "حوامة قادمة من وسط قطاع غزة اخترقت أجواء الغلاف وتم السيطرة عليها من قبل الجيش وإنزالها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد، الماضي أنه تابع طائرة صغيرة بدون طيار عبرت من أجواء لبنان، وتعامل معها من خلال بعض الوسائل.





وقال المتحدث باسم الجيش: إن قوات الجيش "رصدت طائرة مسيرة تسللت على ما يبدو من ‎لبنان إلى المجال الجوي".





وأضاف: أن القوات تابعت الطائرة وتعاملت معها من خلال وسائل مختلفة.