محافظ قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة



وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 122 إصابة، وفق تصريح لصفحة المحافظة على (فيسبوك).





رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة قلقيلية صباح اليوم، من المخالطين.