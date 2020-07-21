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محافظ قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة

محافظ قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة قلقيلية صباح اليوم، من المخالطين.

وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 122 إصابة، وفق تصريح لصفحة المحافظة على (فيسبوك).

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