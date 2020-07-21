دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن بصدد إصلاح "قانون القومية"

وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن بصدد إصلاح "قانون القومية"
غابي اشكنازي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية، غابي اشكنازي اليوم الثلاثاء: إن حزب (أزرق أبيض)، يعمل على إصلاح "قانون القومية".

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده مركز "التراث الدرزي" اليوم عبر نظام (فيديو كونفرنس)، بسبب فيروس (كورونا).

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أنه يتفهم لغضب أبناء الطائفة الدرزية من صيغة القانون الحالية معرباً عن رأيه بأن الجميع متساوون، وأن الطائفة الدرزية تحظى بتأييد المجتمع الإسرائيلي بأسره.

وأشار إلى أن حزب (أزرق أبيض)، قد تعهد بإصلاح القانون بحيث سيعبر عن أن الدورز هم مواطنون لهم كامل الحقوق.

ويشار إلى أن أقوال أشكنازي تتناقض والاتفاق الائتلافي الذي ينص على عدم تغيير صيغة القانون الحالية.

وقد تناول المؤتمر القضايا الملحة التي تشكل الشغل الشاغل لأبناء الطائفة ومنها تاثير وباء (كورونا) على أوضاع الطائفة المعروفة وقضية "قانون القومية" والأراضي والبناء في التجمعات السكنية
والهوية الدرزية وقضايا أخرى.

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