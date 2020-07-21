الأردن يسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأعلن وزير الصحة في البلاد، سعد جابر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس، جميعها لقادمين من الخارج.



وأوضح أن 44 إصابة لقادمين من سوريا، فيما سجلت حالتين اثنتين لأردنيين في فنادق الحجر، مضيفاً أنه تم تسجيل ست حالات شفاء، فيما أجرت الفرق الصحية 7096 فحصا





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).