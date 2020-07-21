محافظ سلفيت: تسجيل إصابة جديده بفيروس (كورونا) بقرية "رافات"





وأضاف: أنه كان يجب أن يخضع للحجر وتبين أنه لم يلتزم وخالط عدداً كبيراً، انطلاقاً من قناعته أن المصاب الذي خالطه غير مصاب، وكان المصاب الجديد قد سحبت منه عينة سابقاً.





وتابع كميل: كانت نتيجة الفحص سلبية أي غير مصاب إلا أنه وبعد سحب عينته بالأمس ظهر أنه مصاب وهذا أمر طبيعي ولهذا عندما يتم الحجر لمدة أسبوعين للتأكد فقد لا يظهر الفيروس بالبدايه ويظهر خلال الأسبوعين.





وقال: عليه يتم إغلاق قرية "كفل حارس" لمدة ثلاثة أيام لإجراء الفحوص للمخالطين الذين يجب أن يخضعوا لحجر مشدد في بيوتهم وعدم مخالطة أحد طوال فترة الحجر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يخضع للحجر ولا يلتزم بذلك.



رام الله - دنيا الوطنأفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم الإثنين، بتسجيل إصابة جديده بفيروس (كورونا) في قرية "رافات".وأضاف: أن الحالة لامرأة عمرها (65 عاماً) مخالطة لمصابين وكانت ملتزمة بالحجر.وقال كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، : بأن أي شخص يخضع للحجر المنزلي ولا يلتزم، سيتم إخضاعه للحجر الإلزامي.وأضاف أن أي شخص لن يلتزم بالحجر المنزلي، سيعرض نفسه للعقوبة وفق القانون ولن نتهاون في هذه المسألة إطلاقاً.وكان كميل قال إن هناك إصابة جديدة من المخالطين في قرية "كفل حارس".