وزير المالية: ندعم كافة الجهود لمواجهة فيروس (كورونا)

أكد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن وزارته تدعم كافة الجهود لمواجهة فيروس (كورونا)، موجهاً شكره لمحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام على دورها المتميز الذي تقوم فيه.



جاء ذلك، خلال استقبال غنام، في مكتبها اليوم الثلاثاء وزير المالية شكري بشارة ووضعته بصورة الاجراءات التي تتخذها المحافظة لمنع تفشي فيروس كورونا.



وأكدت غنام على الشراكة والتنسيق الدائمين بين المحافظة وكافة جهات الاختصاص لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى العلاقة المتميزة مع وزارة المالية.



وثمنت المحافظ غنام الجهود التي تقوم بها وزارة المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا في ظل جائحة كورونا ورفض الاحتلال تسليم أموال المقاصة.



وأكدت د.غنام على أهمية الشراكة والتكامل والعمل ضمن منظومة واحدة بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطنين وضمان مصلحتهم، مشيرة إلى أنه بارادة شعبنا وقيادته سننتصر على وباء المرض والاحتلال معاً.



رام الله - دنيا الوطن