محافظ جنين يعلق على حادثة إطلاق النار على أحد العمال قرب قرية "سالم"



وقد جاء ذلك خلال اجتماع تم اليوم في مكتبه، مع أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع جنين، محمد كميل وأعضاء الاتحاد، ومحمود الصالح عضو الأمانة العامة للاتحاد، بحضور نائب المحافظ، كمال أبو الرب.



و ناقش الاتحاد حادث الإصابة وقيام البعض بالتعرض للعمال ومحاولة ابتزازهم يعد حدثاً لا يمكن السكوت عليه تحت أي ظرف، وهو ما استدعى قيام الاتحاد بجولات مستمرة في المنطقة للمتابعة.



وقد شدد الرجوب على أن العمل جار للكشف عن ملابسات الحادث، وأن مواطنين من المنطقة متهمين، إضافة إلى آخرين من داخل الجدار في قرية سالم.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب إن إطلاق مجهولين النار باتجاه إحسان خمايسة، أحد عمال المحافظة قبل يومين، وإصابته عند فتحة الشيك (جدار الضم العنصري) على حدود قرية "سالم" الواقعة شمال غرب جنين، يعد حدثاً كبيراً لا يمكن المرور عليه دون اتخاذ الإجراء المناسب لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة عمالنا.