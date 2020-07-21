إغلاق 14 محلاً تجارياً وتحرير 55 غرامة مالية لمخالفين الإجراءات الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، ووزارة الصحة، والمحافظات)، اليوم الثلاثاء، 14 محلا تجاريا مخالفا للإجراءات الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس (كورونا).



جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم 24 جولة تفتيشية، شملت 493 منشأة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها إخطار 14 مخالفاً لتصويب وضعها القانوني.



وأشارت "الاقتصاد" في بيان لها، إلى تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة، 55 مخالفة مالية لأصحاب المنشآت المخالفة للإجراءات الصحية.