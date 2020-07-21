كوشنير: (صفقة القرن) لا تسمح لإسرائيل أن تفعل ما تشاء بالضفة

جارد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي ترامب وكبير مستشاريه

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رام الله - دنيا الوطن

قال جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي ترامب، وكبير مستشاريه، إن الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ (صفقة القرن) لا تسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء في الضفة الغربية.



وأضاف كوشنير، خلال لقاء مع مجلة (نيوزويك) الأمريكية، ونقله موقع القناة الإسرائيلية السابعة، "أن جهوده لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تنبع من حسن نواياه، وأن الخطة لا تهدف إلى تمكين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من فعل ما يشاء في الضفة الغربية".



وأوضح: "أدرك أن الخطة ستتعرض لانتقادات البعض، ولكن من الطبيعي مواجهة تحديات صعبة، وأنا أفضل تكريس الوقت للأمور الصعبة".



وحمل جارد كوشنير الفلسطينيين مسؤولية فشل الخطة، وأوضح: "يقولون إنهم يريدون حلاً وسطاً، ولكنهم لم يرغبوا أبدًا بخوض محادثات تقنية من شأنها أن تفضي إلى شيء ما".



يذكر، أن السلطة الفلسطينية، رفضت خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، معتبرةً أن الولايات المتحدة، لم تعد وسيطًا موثوقًا به في عملية السلام.