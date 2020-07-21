دولي

أردوغان: بفضل النظام الرئاسي بتنا قادرين على التجاوب الفعال والسريع مع الأزمات

أردوغان: بفضل النظام الرئاسي بتنا قادرين على التجاوب الفعال والسريع مع الأزمات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده "بفضل النظام الرئاسي الجديد، باتت قادرة على التجاوب الفعال والسريع والشامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية".

وأكد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور عامين على النظام الرئاسي في تركيا، ونقلتها (الأناضول)، "أنه منفتح سياسياً على كل تغيير في نظام حكم البلاد، إن كان أفضل وأجود".

وأضاف أردوغان: "من خلال توقيعي كرئيس للجمهورية على 64 مرسوماً، وألفين و755 قراراً في العامين الماضيين، قدمنا خدماتنا لشعبنا".

تجدر الإشارة، إلى أن تركيا، قررت الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، عقب استفتاء، تم إجراؤه في نيسان/ أبريل 2017.

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