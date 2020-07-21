شؤون اللاجئين و"وقفة عز" تتفقان على دعم 4000 طالب محتاج في المخيمات





رام الله - دنيا الوطنوقعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ممثلة بمديرها أحمد حنون، وصندوق "وقفة عز"، ممثل برئيسه طلال ناصر الدين، مذكرة تفاهم لتقديم منح لـ 4000 طالب وطالبة بالمخيمات، بقيمة 2 مليون شيكل، وذلك برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله.وقال رئيس الوزراء: "المخيمات عزيزة علينا، وفي هذا الظرف الصعب، نبحث عن كل إمكانية لنقدم ما يعزز صمود أهلنا في المخيمات، وهذا الأمر ليس في مخيمات الضفة وغزة فقط، بل كنا قد قدمنا مساعدة لأهلنا في مخيمات سوريا ولبنان، وسنبقى أوفياء لكل الفقراء والمحتاجين بكل ما نستطيع؛ للتخفيف عليهم".وأضاف اشتية: "توزيع المبالغ، سيكون وفق نسبة لكل مخيم، ويجري بالتنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات، لأننا نريد أن نكون منصفين للناس، وهذه ليست نهاية المطاف، بل سنستمر بتقديم الدعم كل ما تمكنا من ذلك".وتابع رئيس الوزراء: "كما نتمنى من القائمين على اللجان الشعبية في المخيمات، أن يحرصوا كل الحرص على شروط الوقاية والظروف الصحية للمواطنين، ونعلم أن الظروف في المخيمات صعبة".بدوره، أوضح ناصر الدين، أن جزءاً من مهام الصندوق، دعم المخيمات، وبرامج أخرى، كان منها دعم وزارة الصحة والأسر المحتاجة، وكذلك دعم مستشفياتنا وأهلنا في القدس".من جانبه، شكر حنون، القائمين على هذه المبادرة، مؤكداً "أنه ورغم الظرف الصعب، الذي نعيشه جراء جائحة (كورونا)، فإن شعبنا مصر على أن يستثمر في التعليم، ويكون متميزاً رغم كل الصعاب، وهذه إشارة مهمة، ستثلج قلوب الطلبة الذين هم بأمس الحاجة لهذه المنحة في هذا الوقت".من جهته، شكر رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون، محمود مبارك، رئيس الوزراء، وصندوق "وقفة عز" على هذه المبادرة، قائلاً: "إن المخيمات بأمس الحاجة لهذه المنحة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهاليها".