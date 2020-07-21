(رويترز): الملك السعودي بحالة مستقرة بعد نقله إلى المستشفى

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر سعودية: إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض، أمس الاثنين، بسبب التهاب في المرارة.



وكانت وسائل الإعلام الرسمية، قد نقلت أمس، عن بيان للديوان الملكي، أن الملك سلمان (84 عاماً) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ لإجراء بعض الفحوص.



وقالت ثلاثة مصادر سعودية وفقاً (رويترز) رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس، والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك "بخير".



بدوره، قال مسؤول بالمنطقة، طلب عدم ذكر اسمه: إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين، وكان "هادئاً" وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.



من جهة أخرى، سافر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عائداً إلى الرياض أمس الاثنين، من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر، وألغى اجتماعاً كان مخططاً له مع وفد عراقي زائر، وفق ما صرح مصدر دبلوماسي، الذي لفت إلى أن ولي العهد لا يزال في العاصمة.