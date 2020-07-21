الشرطة تُشارك بحملة توزيع كمامات في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت الشرطة، اليوم، حملة تعقيم للحد من انتشار فيروس (كورونا) في مخيم دير عمار غرب رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة محافظة رام الله والبيرة، وبالتعاون مع إدارة شرطة الحراسات نظمت حملة لتعقيم الممرات والشوارع والمرافق العامة في مخيم دير عمار غرب رام الله.



وأضافت الشرطة، أن هذه الإجراءات في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا) والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.



وقد لاقت هذه الحملة، رضا من المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم، لما تقوم به الشرطة من إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس.