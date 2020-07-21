مجدلاني: هدم الاحتلال مبنى لإقامة مركز (كوفيد- 19) بالخليل جريمة بشعة





وشدد على أن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد على وحشيته وعنصريته وفاشيته، الأمر الذي يساهم بانتشار الفيروس، مطالباً منظمة الصحة العالمية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاحتلال، والعمل على إعادة بناء المبنى، وتقديم كافة التسهيلات لدولة فلسطين، التي تُحارب وباء (كورونا) ووباء الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، من هدم مبنى قيد الإنشاء لإقامة مركز (كوفيد- 19) في الخليل، جريمة بشعة، ودليل واضح على أن وباء الاحتلال، أشد فتكاً من وباء فيروس (كورونا)".وأضاف مجدلاني: "في الوقت الذي تتكاتف به جهود البشرية جمعاء من أجل محاربة وباء (كورونا)، تقوم سلطات الاحتلال بهدم المبنى الذي تم تخصيصه كمركز فحص لفيروس (كورونا)، الواقع على مدخل مدينة الخليل الشمالي، والذي كان من المفترض أن يقدم خدمات الفحص السريع، وتخفيف الضغط عن المستشفيات في المحافظة في ظل الارتفاع المضطرد في أعداد المصابين بفيروس (كورونا).