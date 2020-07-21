شؤون فلسطينية

الرئيس الصيني: قضية فلسطين تظل دائماً القضية الجوهرية في الشرق الأوسط

الرئيس الصيني: قضية فلسطين تظل دائماً القضية الجوهرية في الشرق الأوسط
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين: إن قضية فلسطين، تظل دائماً القضية الجوهرية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الصين تدعم (حل الدولتين) باعتباره الاتجاه الصحيح.

وخلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود
عباس، أعرب شي، نيابة عن الصين حكومة وشعباً عن خالص مواساته ودعمه القوي لفلسطين حكومة وشعباً في معركتها ضد مرض فيروس (كورونا) الجديد.

وأكد شي أن الصين وفلسطين شقيقتان وصديقتان وشريكتان
جيدتان، وتثقان في بعضهما البعض، وتدعمان بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمصالحهما الأساسية، وشواغلهما الكبرى.

وقال شي: إنه منذ بدء تفشي المرض، قدمت الصين دفعات
متعددة من الإمدادات، وأرسلت خبراء طبيين إلى فلسطين، ونظمت مؤتمرات عبر تقنية الفيديو بين الخبراء الطبيين الصينيين ونظرائهم الفلسطينيين، وقدمت مساعدات لمكافحة المرض للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح شي، أن الجانب الصيني، سيواصل مشاركة خبراته مع
فلسطين دون تحفظ، وسيفعل ما بوسعه في توفير الدعم المادي والفني، مضيفاً أن بلاده ستستمر وفقاً لحاجات فلسطين، في تنفيذ المشروعات التي تؤدي إلى دفع اقتصاد فلسطين وتحسين معيشة الشعب؛ لتحقيق منافع أكثر وأفضل للشعب الفلسطيني.

وأضاف: أن الصين مستعدة للعمل مع فلسطين والدول الأخرى
لتعزيز التعاون، ودعم التعددية، والعمل المشترك على تعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأكد شي أيضاً أن قضية فلسطين، التي كانت دائماً القضية
الأساسية في الشرق الأوسط، تتعلق بالسلام والاستقرار الإقليميين، والعدالة والنزاهة الدوليتين، فضلاً عن الضمير الإنساني والمصداقية، قائلاً: إن موقف الصين من قضية فلسطين ثابت وواضح.

ولفت شي إلى أن الصين تدعم بقوة مطالب فلسطين العادلة،
فضلاً عن جميع الجهود الرامية إلى حل قضية فلسطين.

وأضاف الرئيس شي، أن الصين تدعم (حل الدولتين) باعتباره
المسار الصحيح، وتلتزم بالحوار والمفاوضات المتكافئة، مضيفاً أنه يتعين على المجتمع الدولي، أن يتخذ موقفاً موضوعياً وعادلاً، وأن يعزز جهوداً من أجل توطيد السلام.

وأكد شي، أن الصين مستعدة لمواصلة تقديم مساهمات فعالة من أجل تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.

من جانبه، قال الرئيس عباس: إن الجانب الفلسطيني، يشيد بإنجازات الصين المهمة في مكافحة تفشي مرض فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19)، ويشكر من أعماق قلبه الصين على تقديمها الدعم والمساعدة في معركته ضد المرض.

كما أعرب عن تقديره لجهود الصين لدعم العدالة في القضية
الفلسطينية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني، قائلاً: إن الحقائق أثبتت مراراً وتكراراً أن الصين هي أكثر أصدقاء الشعب الفلسطيني موثوقية.

وقال الرئيس عباس: إن الجانب الفلسطيني، سيواصل الوقوف بحزم مع الصين، وسيدعم موقف الصين المشروع بشأن هونغ كونغ وشينجيانغ، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمصالح الأساسية للصين، مضيفاً أن بلاده تتطلع إلى أن تلعب الصين دوراً أكثر أهمية في تعزيز تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

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