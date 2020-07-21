صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية





وأفادت الصحة، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها من قبل الوزارة للحالات المشتبهة 13.527 عينة، منها 13.453 عينة سلبية، و74 عينة إيجابية.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 22 عينة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأكدت الصحة في تقريرها اليومي، أن الوزارة لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس.