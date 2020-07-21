محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تُنفذ خطوات وإجراءات ضم الأغوار على أرض الواقع





فيما أكد بوشيه، أنه سعيد للعمل في فلسطين، وسيبذل جهداً في تكملة وزيادة الدعم الكندي لفلسطين.

رام الله - دنيا الوطنقال جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ خطوات وإجراءات ضم الأغوار الفلسطينية على أرض الواقع من خلال سرقة المياه، وتدمير الآبار الزراعية الفلسطينية، وتجريف الأراضي الزراعية، والتهجير القسري للتجمعات السكانية بالأغوارالفلسطينية، عبر ممارساتها وإجراءاتها التعسفية".وأكد أن الضم في الأغوار، هو بالدرجة الأولى، نهب وسرقة لخيرات وثروات المنطقة، ونسف لحل الدولتين.وذلك خلال استقباله اليوم، العميد جونوا بوشية، قائد البعثة الأمنية الكندية في فلسطين، بحضور العميد بيتر سكوت، قائد البعثة الأمنية الكندية السابق.وقدم المحافظ أبو العسل، لقائد البعثة الأمنية الكندية الجديد، شرحاً عن الأوضاع في محافظة أريحا والأغوار الفلسطينية، والتي تتعرض للممارسات وإجراءات إسرائيلية غير مسبوقة من قبل الاحتلال؛ لخلق واقع جديد، وتهرب إسرائيل من عملية سلام عادلة، منوهاً إلى أن العالم يُوجه جائحة مرض (كورونا) قائلاً: "ونحن هنا في فلسطين، نواجه جائحة المرض، ووباء الاحتلال والمصادرة والتجريف والاعتقال، حيث جرى بالأمس تجديد الاعتقال الإداري لأمين سر حركة (فتح) بأريحا والأغوار لستة أشهر إضافية دون أي مسوغ قانوني".وأشاد أبو العسل، بدور وموقف كندا الرافض لعملية الضم والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك بالدور الذي قام به العميد سكوت، كقائد للبعثة الأمنية الكندية، معرباً عن أمله بنجاح مهمة واستمرار عمل البعثة الكندية والعميد بوشية.وعبر العميد سكوت عن شكره لحسن الضيافة والتعامل من قبل فلسطين، خلال فترة عمله، مؤكداً رغبة الفلسطينيين الجدية بعملية سلام حقيقية وبالكفاءة والمهنية التي تمتلكها المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين، تمكنوا من إدارة أزمة مواجهة مرض (كورونا) باقتدار رغم الإمكانات المتواضعة مقارنة مع دول وإمكانات كبيرة، وأنه من الداعمين والمتفهمين للحقوق الفلسطينية.