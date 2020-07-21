الهباش: دور القيادات الدينية بمواجهة الأزمات محوري ومركزي أسوة بالنبي محمد





رام الله - دنيا الوطندعا الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، القيادات الدينية في العالم الإسلامي إلى أخذ دورها الطليعي والمركزي في مواجهة الأزمات، التي تظهر في المجتمعات الإنسانية الفقيرة والغنية على حد سواء، وإدارتها إقتداءً برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، باعتباره القائد الأول دينياً وسياسياً واجتماعياً بالمجتمعات المسلمة.وقال الهباش في كلمته أمام المؤتمر الدولي الإفتراضي "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات" والذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: إن المؤتمر ينعقد في وقت شديد الحساسية على العالم بأسره، ولا يقتصر على المجتمعات المسلمة فقط، مضيفاً أن مواجهة الأزمات تحتاج تضافر الجميع والتكامل بين كافة الفئات والقيادات الدينية جزء أساسي ومحوري ومركزي ولا يمكن التقليل من شأنه من خلال وضع استشراف ملامح المستقبل والمشاركة في وضع رؤية كاملة لمواجهة الأزمات وإدارتها.وأضاف قاضي القضاة، أن القيادات الدينية في المجتمعات المسلمة على وجه الخصوص، لها في السيرة النبوية والأحاديث الشريف منهجاً كاملاً متكاملاً في التعامل مع الأزمات وإدارتها والتعامل معها والتقليل قدر المستطاع من أضرارها، مضيفاً أنه يجب تخصيص الندوات المكثفة وتخصيص المساقات التعليمية في الجامعات، التي تستعرض الأسس التي تضمنها المنهج النبوي في إدارة الأزمات المتكاثرة، التي تعانيها الأمة في هذه الأيام والتعامل معها.