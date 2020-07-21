حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع حركة فتح اليوم الثلاثاء



وأفادت الحركة في بيان صحفي، أن المجتمعين ناقشوا آليات عقد وتنظيم المهرجان الوطني، ضد مشروع "الضم" و(صفقة القرن) بمشاركة شخصيات دولية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة؛ لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها عقدت اليوم في قطاع غزة، اجتماعاً قيادياً مع حركة فتح، حضره عن حماس وفد قيادي برئاسة القيادي خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، وعن حركة فتح وفد قيادي برئاسة القيادي أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.