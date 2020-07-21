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النقابة تُحذر من المساس بالصحفيين ووسائل الإعلام

النقابة تُحذر من المساس بالصحفيين ووسائل الإعلام
الزميلة ناهد أبو طعيمة
رام الله - دنيا الوطن
قالت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء: إنها تابعت بقلق شديد، الهجمات والتطاول على بعض الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام، والتي وصلت حد التهديد بالقتل للزميل الدكتور عمر رحال، والتشويه المبرمج بحق الزميلة الصحفية ناهد أبو طعيمة، وغيرها من ناشطات العمل الوطني النسوي، إضافة إلى الرسالة المفتوحة من المكتب الإعلامي لحزب (التحرير) للزملاء في شبكة معا الإخبارية.

وأضافت نقابة الصحفيين في بيان وصل "دنيا الوطن": "ان هذه الهجمات والحملة المنظمة، والتي تأتي على خلفية برنامج تلفزيوني، تقدمه الزميلة ناهد على شاشة فضائية معاً، ناقش في إحدى حلقاته مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، وقضايا ذات علاقة بحقوق المرأة، هي محاولات تخويف وتخوين بائسة، تستند إلى فكر مغلق، لا يتسع لسماع الرأي والموقف والتحليل".

وأكملت النقابة: تلك الفئة لا تقابل الرأي بالرأي والحجة بالحجة، بل تسعى للتحشيد والتهديد باستخدام سيف ديننا الحنيف وعادات وتقاليد مجتمعنا الأصيلة والسمحة، وإرثنا الوطني الديمقراطي الذي يقبل كل رأي وحجة، ويتسع لكل جدل واجتهاد، مسنوداً بالنهج العلماني الديمقراطي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني، ومنظومة القوانين السارية".

وحذرت نقابة الصحفيين، من التعرض والمساس بأي صحفي أو صحفية أو وسيلة إعلام، وتحمل الجهات والأشخاص المحرضين كامل المسؤولية عن أي مس بأي من الصحفيين والصحفيات.

وطالبت الجهات المختصة بإنفاذ القانون، وخاصة النيابة العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، ووأد الفتنة، ومحاسبة الساعين لخلقها.

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